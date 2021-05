LUISITO COMUNICA ESTÁ EN COLOMBIA Y PASÓ UN AMARGO EPISODIO EN BOGOTÁ

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica no se quedó con las ganas y llegó a Colombia este jueves, tal y como lo había prometido en sus redes sociales. Su viaje tiene como finalidad explorar “todo tipo de temáticas” en el país y conocer lo bonito y no tan bonito del mismo, teniendo en cuenta la compleja situación que se vive a nivel nacional y de la que el creador de contenidos ha estado al tanto.

“No están solos, Colombia. El mundo entero se está enterando”, escribió en días pasados.

Con una bella vista de la verde y extensa sabana de Bogotá, el viajero comenzó a compartir a través de sus historias de Instagram el inicio de su aventura por Colombia. Arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en horas de la tarde, pero su idea no es quedarse en Bogotá sino trasladarse a otra ciudad, de la cual todavía no ha dado detalles.

A Luisito Comunica le ha sorprendido en especial la terminal aérea de la capital del país, en la que cual debe cumplir una escala de aproximadamente seis horas. Según expresó en sus videos, le parece que El Dorado es muy moderno y organizado, además de que tiene detalles curiosos como máquinas dispensadoras de café colombiano digitales y venta de infinidad de tipos de aguardientes.

“Oigan, qué bonito que está este aeropuerto, el de El Dorado, como muy moderno. Me gusta que aquí tienen mapitas por todos lados, se ve muy organizado. Muy bien por El Dorado”, comentó el youtuber. “Las máquinas de aguardiente están por todo lado. Es delicioso, se toma así en tapitas, poquito, solito y es bomba. Ya quiero ponerme en una borrachera con aguardiente en Colombia”, añadió.

De otro lado, compartió con sus miles de millones de seguidores en Instagram lo curioso que le han parecido los pesos colombianos debido a la cantidad de ceros que acumulan y que lo hacen sentir “como millonario”.

“Qué chistoso el dinero aquí, cambié menos de 200 dólares y son 600.000 pesos colombianos, o sea casi millonario. O sea, sé que no es así, pero suena chistoso. Ya quiero ver cómo funcionan las cantidades”, agregó en sus historias.

Lo que preocupó a los internautas, especialmente a los colombianos, fue que el reconocido youtuber mexicano admitió que siempre que llega a un país nuevo compra internet local, por lo que aprovechó su estancia en la terminal aérea para conseguir una SIM card. Informó que compró 20GB por $ 150.000.

A Luisito Comunica le quedó la duda por lo que decidió abrir una encuesta en una de sus historias preguntándole a los colombianos si pagó un buen precio o si pagó de más por el internet. En los resultados de la misma se comprueba que más del 70 por ciento de los votantes le dio la mala noticia de que sí, la compra le salió costosa.

Su paso por el aeropuerto le dio tiempo de volver a probar la comida colombiana y el youtuber se decidió por un mondongo, una arepa de chócolo y una cerveza Club Colombia. No obstante, sorprendió a los internautas con unas fuertes declaraciones.

“Está buena la arepa colombiana, es muy diferente a la venezolana. Creo que nunca había probado una arepa colombiana, pero no sé, nadie se me enoje pero creo que me gustan más las venezolanas. No lo sé o tal vez me hace falta probar otro sabor antes de tomar mi decisión”, reveló el famoso youtuber reconocido por sus videos de viajes.

Aunque en principio su escala en Bogotá era de cinco horas, su vuelo fue retrasado y Luisito Comunica lamentó no haber podido salir un poco a ver la ciudad. “Me hubieran avisado para comer una arepa de mejor calidad”, concluyó.