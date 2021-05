RICARDO CARUSO LOMBARDI INTERNADO POR CORONAVIRUS

Ricardo Caruso Lombardi fue internado en los últimos días en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro debido a que presentó una neumonía bilateral por coronavirus. El DT, de 59 años, había transitado los primeros días de contagio de covid-19 en su domicilio, sin haber expermiento complicaciones.

El entrenador dio positivo a los testeos el jueves pasado luego de la visita de un familiar que reside en Junín, según relató el ex conductor de Belgrano de Córdoba.

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo; salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, relató el propio DT en el canal TN el fin de semana pasado

Situación que dio un giro ya que en las últimas horas su cuadro se complicó.El entrenador se encuentra internado en una clínica privada de San Isidro con oxígeno y padece una neumonía bilateral.

“Estoy acá hace dos días, tengo mucha tos, eso es lo más complicado. Estoy con oxígeno y me están atendiendo muy bien”, contó Ricardo a TN desde la habitación en la que se encuentra desde el martes.

El DT se encontraba en un momento de su vida sin club y trabajando como columnista en el ciclo TN Deportivo, donde salió al aire desde su casa el último domingo ya en período de aislamiento.