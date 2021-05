HIZO FLETE A LADRONES Y QUEDO IMPUTARON

Este último trabajo es motivo de un entramado hecho policial que terminó perjudicando a su hijo, Facundo de 20 años.

El domingo 16 de mayo, Prieto padre fue convocado a través de un llamado telefónico para "fletear" una cocina industrial desde el barrio San Jorge.

Juan no pudo ir porque estaba con la atención en su comercio, así que envió a su hijo por esta "changuita". Lo que nunca se imaginó es que estaba mandando a uno de sus hijos a trasladar una cocina robada de un centro de rehabilitación de la zona.

Los que habían llamado eran los ladrones, y en el ínterin del flete, la Policía llegó y detuvo a los dos ladrones y también al joven Prieto.

De ahí en más todo fue un calvario para Juan, su hijo y toda su familia.

La fiscalía de Rosario de Lerma en menos de una semana imputó a los ladrones y a Facundo Prieto, secuestró la camioneta del flete y ahora hasta podría tener problemas legales el propio Juan Prieto.

"Estamos pasando el peor momento en nuestra familia. Mi hijo primero fue llamado como testigo y a las horas fue detenido. Me secuestraron la camioneta como elemento de prueba. Tuve que poner un abogado y gastar mis ahorros para demostrar la inocencia de mi hijo y la mía. Pero pareciera que la injusticia de la justicia recayó sobre nosotros", explicó a El Tribuno Juan Prieto.

El flete lo hace desde hace años en todo Rosario de Lerma. Incluso le realizó fletes a varios policías en sus cambios de domicilio. Lo llaman a cualquier hora y los Prieto están a disposición. En la ciudad son muy conocidos por su buen carácter y predisposición para su trabajo.

Pero ese domingo a Prieto lo marcó para toda su vida. "A mí me llamaron desde un teléfono explicando que querían trasladar una cocina de gran porte desde barrio San Jorge al Islas Malvinas. Mandé esa mañana a mi hijo con la camioneta a la dirección indicada. Después tuve que ir a la Policía a retirar a mi hijo y el vehículo quedó secuestrado por orden de la fiscalía".

Pero todo no quedó en una simple declaración. A las horas Facundo fue llamado a la comisaría nuevamente a declarar y cuando fue quedó detenido por ser cómplice del robo. "Si no era Facundo iba a ser yo el involucrado injustamente. Tuve que ir a explicar a la comisaría que yo era el que tenía que ir al flete. Y que lo terminé mandando a mi hijo. Lo peor es que me lo mandaron a la Alcaldía judicial".

Los ladrones, en libertad

"Con mi abogado fuimos a buscarlo luego de presentar algunos papeles en la Justicia, y resulta que nos dimos con que los ladrones ya estaban sueltos y mi hijo estaba adentro todavía".

Apenas surgió la noticia de la imputación del joven Prieto numerosas personas se expresaron en las redes y medios locales por semejante injusticia que termina perjudicando a una familia completa. Juan Prieto tiene más hijos. Todos trabajan en sus diferentes actividades profesionales.

El joven Prieto quedó imputado y recién logró la libertad un día después que los verdaderos ladrones, que sin abogados y con varios antecedentes ya estaban en la calle.