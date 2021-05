LAS FOTOS FINALISTAS DE "COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY"

"ROFL (Rolling on The Floor with Laughter, que en español significa "muerto de risa"), capturada en el Parque Nacional del Serengeti, Tanzania. (Foto: Giovanni Querzani)

"¡Fuera las garras y las patas arriba!", capturada Higiene, Colorado, Estados Unidos. (Foto: Arthur Trevino)

"Esta posición va a funcionar", capturada en Satay By The Bay, Singapur. (Foto: KT Wong)

"Club de lucha", capturada en Perth, Australia. (Foto: Lea Scaddan)

"Muchacho de surf", capturada en las islas Malvinas. (Foto: Tom Svensson)

"El estado de ánimo del lunes por la mañana". (Foto: Andrew Mayes)

"¡Sí! ¡Es viernes!", capturada en el Parque Transfronterizo Kgalagadi, Sudáfrica. (Foto: Lucy Beveridge)

"Dulces labios", capturada en en el Caribe holandés. (Foto: Philipp Stahr)

"Masticando tu oreja", capturada en la de Vwaza, Malawi. (Foto: Rohin Bakshi)