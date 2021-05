CONFLICTO EN EL COLEGIO DOMINGO SAVIO

El colegio Domingo Savio institución perteneciente a Adriana Bravo y coordinado por su hija Ana Rebori, me despide en diciembre del 2020 por haber realizado paro reclamando el incumplimiento de pago y el no registro de muchos de sus empleados, incluyéndome a mi. Trabaje en esa institución desde Mayo del 2019 EN NEGRO, tras varios reclamos me ponen en blanco en Noviembre del 2020 y me envían un telegrama informando “cese de tiempo de prueba” en diciembre.

Hoy 5 de Mayo de 2021 me citan a la secretaría de trabajo para cobrar mi liquidación final que son $72!!! Si señores 72 míseros pesos. No sólo maltratan al personal docente, incumplen con el pago, tienen empleados en negro, los despiden inventando causales de despido, sino que presentan recibos de sueldo mal hechos, sin aclarar el precio de la hora cátedra y la cantidad de horas trabajadas, y encima inventan que percibimos dinero que jamás recibimos!!!

No se si podré hacer algo en contra de quienes manejan este colegio, pero hoy siento tanta bronca que al menos haré valer mi derecho de expresarme libremente y decir lo que pienso: QUE SE NOS CAGAN DE RISA EN LA CARA Y QUE NADIE HACE NADA.

Basta de tanta impunidad e injusticia. QUE TODO EL MUNDO SE ENTERE QUÉ CLASE DE INSTITUCIÓN ES ESE COLEGIO Y QUÉ LOS RESPONSABLES CUMPLAN CON LO QUE LE CORRESPONDE. Escribió la docente Roxana Junco-.