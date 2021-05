POLÉMICA: QUIEREN CANCELAR BLANCANIEVES PORQUE "EL BESO DE AMOR ETERNO" DEL PRÍNCIPE NO FUE CONCENSUADO

Disney enfrenta las críticas por la falta de consentimiento en el final de la historia, cuando luego de haber comido la manzana envenenada, se le devuelve la vida a la princesa con un beso no solicitado.

Luego de que Disneylandia reabriera sus puertas el fin de semana tras el largo cierre debido a la pandemia de coronavirus, se produjo el retorno de uno de los principales atractivos turísticos de California y la primera polémica en la sección dedicada a Blancanieves y el beso del príncipe.

"Blancanieves está dormida y, por lo tanto, el beso no fue consensuado", fue la polémica arrojada vía online por dos periodistas de SFGate que revisaron una de las atracciones más antiguas del parque que inauguró el propio Walt Disney en 1955.

La denuncia enseguida se manifestó en las redes sociales de todo el mundo, donde se pidió la "cancelación" de Blancanieves y se convirtió en tendencia en Twitter.

"El deseo encantado de Blancanieves" acaba de ser presentado al público en una versión renovada durante la reapertura del parque situado en Anaheim, a pocos kilómetros de Los Angeles, después de 400 días de permanecer cerrado por la pandemia. En la nueva versión optaron por elegir como final de la carrera de la atracción, el mismo epílogo de la clásica película animada de 1937, ganadora del premio Oscar. Se trata del "beso del amor eterno" del príncipe que permite liberar a Blancanieves del hechizo.

No puede ser un beso de amor verdadero si solo una persona, en este caso el príncipe, sabe lo que está pasando", escribieron los periodistas en la edición digital del San Francisco Chronicle. “¿No estamos ya de acuerdo en que el tema del consenso en los primeros filmes de Disney es un aspecto problemático? ¿Y qué enseñar a los niños que besar a una persona, si ambos no están de acuerdo, no está bien?", agregaron. El severo juicio de los corresponsales del periódico a su vez provocó acusaciones contra ambos por haber sucumbido a una versión "talibán" de lo políticamente correcto. "Blancanieves estaría todavía dormida si escuchas a estos locos de la izquierda que quieren borrar la cultura", afirmó en una radio de Lubbock en Texas, el comentarista Matt Martin.

Y no sólo Blancanieves se encuentra dentro de la polémica, sino que entraron también en la lupa, los filmes animados como "Dumbo", "Peter Pan" y "Los Aristogatos", todos grandes clásicos . El objetivo es "sensibilizar a jóvenes y adultos por el potencial contenido racista que pasó desapercibido en Estados Unidos durante 45 años".