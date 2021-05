LA MAMÁ DE LA MENOR QUE APARENTEMENTE DESAPARECIÓ DIO EXPLICACIONES

“Me retrase por culpa de mi celular que aparentemente se le cambio el horario, me fui a buscarla pero el jardín estaba cerrado.”



“Me empecé a alarmar porque no había nadie, de repente otras personas me contaron que mi hija no está en el lugar, fue el momento en el que comenzó todo”, relato la madre.



La madre de Luna explica que aparentemente a todas las otras personas que se acercaron al establecimiento a preguntar por su hija les respondían que la menor no se encontraba en el edificio. “Parece que los que quedaron cuidando a mi hija solo querían entregármela a mí”.

A todo esto la familia empezó a viralizar el angustiante momento sobre la desaparición de una nena de 5 años.



“Recién cuando llamo la Jefa de la comisaria al jardín de infantes, estas personas dijeron que mi hija si se encontraba adentro del aula, Dijo.



“Yo estaba muy preocupada, gritaba y gritaba pero nadie salía, mi hija me dijo que ella estuvo en el salón todo el tiempo. Las personas encargadas en ese momento me dijeron que no escucharon cuando yo pedía por Luna”.



“Me gustaría que entiendan que las madres solteras no tenemos a veces quien valla a buscar a los chicos por el trabajo o el estudio. Quisiera que se pongan en el lugar de uno” Finalizo.

Hace referencia a lo último ya que alguien del establecimiento le habría dicho que por llegar tarde a retirar a su hija pudieron haber presentado una nota en el juzgado de menores.



Explicó también que la docente encargada de la enseñanza de su hija no se encontraba en el lugar ya que debió retirarse del mismo con anterioridad para cumplir horario en otro establecimiento en el que trabaja por la tarde.