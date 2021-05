ASMA EN EL HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO: COMO DETECTARLA Y SUS SÍNTOMAS

El primer Día Mundial del Asma, en 1998, se celebró en más de 35 países conjuntamente con la primera Reunión Mundial sobre el Asma celebrada en Barcelona, ​​España. La participación ha aumentado con cada Día Mundial del Asma que se celebra desde entonces, y el día se ha convertido en uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importantes del mundo.

El Día Mundial del Asma 2021 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA), y este año se celebrará el día 5 de Mayo, como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido "Puedes Controlar tu Asma" (You can control your asthma) y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

El tema del Día Mundial del Asma de este año es "Descubriendo conceptos erróneos del asma". El tema proporciona un llamado a la acción para abordar mitos comunes ampliamente mantenidos y conceptos erróneos sobre el asma que impiden a las personas con asma disfrutar de un beneficio óptimo de los principales avances en el manejo de esta condición. Los conceptos erróneos comunes que rodean el asma incluyen:

El asma es una enfermedad infantil; individuos crecerán a medida que envejecen.

El asma es infecciosa.

Los enfermos de asma no deben hacer ejercicio.

Asma sólo es controlable con esteroides de dosis altas.

La Verdad es que:

El asma puede ocurrir a cualquier edad (en niños, adolescentes, adultos y ancianos)

El asma no es infecciosa. Sin embargo, las infecciones respiratorias virales (como el resfriado común y la gripe) pueden causar ataques de asma. O en los niños, el asma se asocia con frecuencia con alergia, pero el asma que comienza la edad adulta es con menos frecuencia alérgica.

Cuando el asma está bien controlada, los sujetos con asma son capaces de hacer ejercicio e incluso realizar el deporte superior.

El asma es más a menudo controlable con esteroides inhalados en dosis bajas

GINA ha publicado un comunicado que dice "Nos hemos dado cuenta de que a veces se malinterpreta la recomendación de GINA 2019 para 'Alivio preferido' en los Pasos 3-5. Tenga en cuenta la siguiente información importante...."