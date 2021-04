SALTA: 7 FIESTAS CLANDESTINAS Y 816 INFRACCIONES

Ayer se realizaron 2.967 controles de seguridad sanitaria en barrios , accesos a las distintas localidades y locales comerciales. Hubo patrullajes en todas las jurisdicciones.

Se detectaron 816 incumplimientos a las medidas sanitarias preventivas y se labraron las actas de infracción correspondiente. El 51 % fueron por no usar tapaboca obligatorio y el 31 % por circular entre la 1 am y las 6 am. Desde ayer rige el nuevo horario de circulación informado por el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia.

También se supervisó el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en locales comerciales y gastronómicos, 14 incumplieron con la normativa y fueron infraccionados. Además hubo 4 clausuras. En este contexto se clausuraron 7 fiestas clandestinas 2 en Orán y 5 en Tartagal. En todos los casos se dio intervención al Minsiterio Público Fiscal.

Cabe destacar que en 393 día de Emergencia Sanitaria la Policía de Salta realizó 815. 658 procedimientos de seguridad sanitaria , el 39% de operativos corresponden al año 2.021. Entre otras acciones policías de las distintas localidades realizan trabajos de concientización, en distintos barrios y espacios de recreación, sobre las medidas de protección sanitaria y la vital importancia de cumplirlas en todos los ámbitos.