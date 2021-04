GRAN CONMOCIÓN EN EL MOTOCICLISMO NACIONAL: MURIÓ ALBERTO “WEY” ZAPATA

El motociclismo argentino se encuentra conmocionado por la muerte de Alberto “Wey” Zapata. En su último verano se convirtió en un ejemplo de tenacidad y perseverancia, cuando volvió a correr en motocross a pesar de la amputación que sufrió de su brazo izquierdo por un siniestro vial donde casi pierde la vida.

El piloto volcó en la ruta 40 con su Chevrolet Corsa Classic y estuvo internado una semana. Durante el primer tramo de la internación no sabía que le habían amputado el brazo, pero, según contó en una entrevista con Canal 13 de San Juan, enfermeros y familiares se lo dieron a entender. Finalmente fue su madre quien le comunicó lo qué había pasado.

“Sinceramente no me lo decían pero me lo daban a entender. Cuando estaba en el hospital yo lo sentía la brazo entonces yo decía ‘¿Tendré el brazo?’, hasta que fue mi mamá la que me dijo: ‘no, no lo tenés al brazo, desde un primer momento te lo amputaron’”, rememoró el protagonista de esta historia de superación.

Cuando volvió recibió la admiración y el aplauso de todos, incluso el 4 de marzo en Chubut logró su primer podio desde su retorno. Su motivación nunca tuvo freno sino que cada vez era mayor, pero lamentablemente este domingo falleció tras un accidente en una carrera en San Agustín, Córdoba

Zapata cayó de su moto durante la segunda fecha del MX de Córdoba y fue embestido por otros dos competidores que no lograron esquivarlo. Tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, herido de gravedad, donde no pudieron salvarle la vida.

La semana pasada tuvo un encuentro junto a Daniel Scioli, allí se generó un espacio donde compartir experiencias y también para transmitir esa motivación que lo impulsa siempre a salir adelante incluso después de haber sufrido ese grave accidente. El “Wey” llegó a recibir una noticia que le dio una gran alegría, ya que iba a ser apadrinado en sus carreras por el club Atlético Boca Juniors.

Tristemente fu la pasión de este gran piloto lo que terminó quitándole la vida, pero su ejemplo de lucha, de batalla, tenacidad y perseverancia, siempre seguirá viva.

El gobernador de la provincia de San Juan expresó: “Estoy absolutamente conmovido con la triste noticia del fallecimiento del motociclista sanjuanino Wey Zapata. Mis condolencias a su familia y amigos en este duro momento. Que en paz descanses guerrero! En San Juan te recordaremos como un gran deportista y un enorme luchador”, así lo despidió en redes sociales Sergio Uñac.