EL PRESIDENTE DIO POSITIVO A CORONAVIRUS

El Presidente Alberto Fernández dio positivo en coronavirus este viernes por la tarde después de realizarse un test de antígenos tras manifestar síntomas febriles y dolores de cabeza. El mandatario, que se encuentra vacunado desde fines de enero, informó en su cuenta de Twitter que se encuentra aislado a la espera del test PCR tal como indica el protocolo.

En el día de su cumpleaños, el jefe de Estado comenzó a sentir síntomas leves y presentó una temperatura de 37.3, por lo que el equipo médico le practicó un test de antígenos que dio positivo. Este primer indicador tiene una efectividad de 70%, por lo que será corroborado con una segunda evaluación cuyo resultado se conocerá el sábado al mediodía.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que luego se procedió a contactar a todos los contactos estrechos del mandatario, entre los que se encuentran amigos personales y funcionarios del gabinete, para notificarles que deberán permanecer aislados.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, contó el Presidente.

Minutos después de la noticia, el periodista Marcelo Bonelli pudo contactarse con Alberto Fernández. “Estoy bien. Gracias por la preocupación. Solo tuve un poco de dolor de cabeza. Solo eso. No tengo ningún síntoma alarmante. Tranquilos”, señaló el mandatario a este medio. “No hay que intranquilizarse. Estoy atendido y me siento bien. Todos debemos advertir el modo en que se transmite el virus. Nadie está exento”, agregó.

Alberto Fernández recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero, cuando se convirtió en el primer presidente de América Latina en ser inmunizado. “Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo”, publicó ese día vía Twitter.

En cuanto a su actividad oficial de las últimas 48 horas, el Presidente se reunió el miércoles con intendentes de la comarca andina afectada por los incendios forestales. Estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Interior, Eduardo de Pedro; el mandatario se reunió con los jefes comunales de Lago Puelo, Augusto Sánchez; Epuyén, Antonio Reato; Cholila, Silvio Boudargham; El Maitén, Oscar Currilén; El Hoyo, Rolando Huisman; y Trevelin, Héctor Ingram. También estuvieron presentes el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, y el diputado nacional Santiago Igon.

Ese mismo día, junto a Felipe Solá y Daniel Filmus, presentó una serie de iniciativas en beneficio de los veteranos de la guerra de Malvinas, al cumplirse el 39° aniversario del conflicto bélico.