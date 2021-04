DÍA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO

El objetivo es aumentar la conciencia pública sobre este trastorno que cada vez afecta a más personas en el mundo. Y difundir la importancia del diagnóstico y la intervención temprana. Es fundamental crear conciencia sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con esta condición, procurando para ellos una vida plena y digna.



En esta fecha nos teñimos de azul, para hacer un llamado a la inclusión, tolerancia y respeto como valores permanentes de la sociedad para brindar a las personas con autismo, igualdad de oportunidades y condiciones para una vida digna. Este color es símbolo del autismo, azul como el mar…muchas veces calmo, pero en ocasiones turbulento… Así es como suelen ser sus días.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición frecuente que afecta a 1 cada 56 niños . En la cual se encuentra alterado, en distintos niveles, el desarrollo de la comunicación y condiciones que afectan predominantemente el desarrollo temprano, lo que trae consecuencias en las áreas de la comunicación, la interacción social, la conducta y el procesamiento sensorial.



No es una ENFERMEDAD, es decir que no hay una medicación especifica para tratarlo. El Autismo no necesita ser CURADO, es una CONDICIÓN que está en la persona a lo largo de su vida.



Cuando hacemos referencia al Autismo, hablamos del ESPECTRO AUTISTA, no de un solo AUTISMO… ya que hay personas diversas en las que los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes y su evolución sigue diversas trayectorias y camino.