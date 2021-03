“PRESIDENTE, NO ME DEJE MORIR”

Mateo Figueredo, de 17 años, padece fibrosis quística, enfermedad descripta por él mismo como “hereditaria y mortal”. Para mejorar su calidad de vida necesita una medicación llamada Trikafta, que la obra social no va a adquirir. Como último recurso para solucionar su dramática situación, le escribió una carta al presidente Alberto Fernández en la que le pide: “No me deje morir en esta cama de hospital”.

Según explicó el joven formoseño en la carta que le escribió a Alberto Fernández, está internado, su enfermedad está “bastante avanzada” y no pudo ingresar a la lista de trasplante. De acuerdo a lo que dijo, su única oportunidad de mejorar su calidad de vida es con el citado medicamento, que no se fabrica en el país, y que no pudo obtener con su obra social Incluir Salud, ni tampoco a través de un recurso de amparo que realizó ante la Justicia de Formosa.

“Le pido a usted que no me abandone. La salud es un derecho, no me deje morir”, decía la carta de Figueredo dirigida al Presidente en sus líneas finales.

Ahora, en conversación con Eduardo Feinmann, el joven se refirió a su mensaje. “Mi carta fue por la desesperación que tuve, porque cuando hice el pedido de la obra social en el Garrahan me lo anularon; me dijeron que es imposible la compra. Entonces consulté con mis padres y me dirigí al Presidente”, explicó.

Figueredo añadió que envió la carta a Buenos Aires con una mujer que tiene una hija con fibrosis quística, pero que “no está confirmado que le llegara al Presidente”.

La carta de Mateo

Señor Presidente: mi nombre es Mateo Figueredo, tengo 17 años y soy de la provincia de Formosa. Padezco una enfermedad hereditaria y mortal llamada fibrosis quística. Mi enfermedad está muy avanzada y no pude ingresar a la lista de trasplante.

Mi única oportunidad de mejorar mi calidad de vida es con una medicación llamada Trikafta, que no se fabrica en el país, y para poder acceder a ella necesito que la justicia me proteja con una medida se amparo. Acá en Formosa, la jueza Belén López Marce rechazó mi pedido.

Ahora estoy desprotegido. ¡Todos me abandonaron!

Usted dijo que la salud es prioridad. No me deje morir en esta cama de hospital. Ya no quiero sentir dolor, quiero poder tener una vida normal como cualquier chico de mi edad.

Estoy CANSADO (sic). Me duele respirar. Sólo quiero una oportunidad. Y sé que tengo derechos. Ayúdeme a que sean respetados.

Quiero volver a mi casa con mis papás y mi hermanito. Quiero soñar y vivir. Quiero verlo crecer. Quiero tener amigos y poder disfrutar.

Quiero tener la oportunidad de sentirme mejor Solo quiero poder respirar.

Le pido señor presidente que me ayude a que la justicia y el estado no me abandonen. Le pido a usted ¡NO ME ABANDONE! (sic). La salud es un derecho. No me deje morir

Firma: Mateo Figueredo