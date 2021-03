INTENTARON DESALOJAR A UNA MUJER JUNTO A MENORES DE EDAD

Una mujer se resistía a abandonar la propiedad ubicada en la calle Catamarca entre La Rioja y San Juan, con la justificación de que no existía un pedido legal para ello.

La mujer se negaba a desalojar la propiedad de Catamarca al 700, por lo que se hicieron presente efectivos de la policía para poder controlar la situación. También asistieron al lugar los propietarios, familiares y abogados para poder solucionar esta problemática.

Los dueños manifestaron que la mujer hace un año y medio que no realizaba el pago del alquiler correspondiente, y que no habían hecho un contrato de por medio, sino que todo había sido de palabra. Pero que ya era momento de que abandonara el lugar pero ella se resistía, y no sólo eso sino que estaba haciendo acusaciones sobre su persona.

La señora en un principio y en todo momento se resistió al desalojo, ya que no había un pedido legal, por lo que manifestaba que ella continuaría viviendo ahí.

Finalmente el abogado expresó que se logró llegar a un acuerdo, en el cual la mujer puede permanecer en la propiedad durante 3 semanas, Además se firmó un convenio para que después de ese plazo, la mujer se retirara por voluntad propia, debido a las situaciones de convivencia complicadas que estaban ocurriendo.