LA FACULTAD DE HUMANIDADES AHORA CON LENGUAJE NO SEXISTA Y NO BINARIO

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta aprobó el uso del lenguaje no sexista y no binario con perspectiva de género y ahora esperan que toda la UNSa adhiera a esta resolución.

En su segunda sesión ordinaria, el Consejo Directivo autorizó el uso del lenguaje no binario en todas las expresiones y producciones realizadas por les integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad.

"Esto no es lenguaje inclusivo. Es no sexista y no binario porque justamente es un lenguaje en donde dejamos la identificación masculino y femenino y comenzamos a contemplar a las disidencias en el lenguaje académico. Es reivindicar y visibilizar a todas las disidencias y atender a toda la diversidades de género", dijo el profesor de Letras Leandro Arce de Piero y consejero por el claustro "Graduades".

En la reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades celebrada el martes último, se aprobó entonces habilitar el uso optativo del lenguaje no sexista/no binario en los trabajos e informes finales, tesis y tesinas de grado y de posgrado. Del mismo modo, este uso optativo alcanza a comunicados y textos institucionales, administrativos y de gestión.

De este modo la Facultad de Humanidades se convierte en la primera en habilitar el uso de las expresiones no binarias en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta y se suma a instituciones como la UBA, UNR, UNQ y muchas otras que han asumido el compromiso de incluir en las producciones académicas un lenguaje que permita la inclusión de identidades disidentes de los modelos heternormados y binarios. “Este es un gesto que va de acuerdo con el derecho a la lengua, que busca visibilizar las diversidades humanas y que pretende aportar a la lucha en contra de la violencia en nuestra sociedad”, aseguró Leandro Arce de Piero, .

Desde entonces el Boletín de Humanidades ya puede informar: "El proyecto fue presentado en octubre de 2020 por les representantes del claustro de Graduades Nilda María Zerpa y Leandro Arce de Piero. En la elaboración de la propuesta participaron les representantes graduades de las Escuelas de Antropología, Paula Milana, de Historia, Cristian Lezcano Bustos, y de Educación, Nuria Rodríguez quien manifestó que se sumo al proyecto porque se trata de un avance en la aspiración a tener una universidad más inclusiva".

En la sesión del Directivo también participaron la profesora Estela Picón de la carrera de Letras y les estudiantes Marce Butierrez y Jor Orellana quienes aportaron sus puntos de vista, conocimientos y experiencias para argumentar a favor de la aprobación del proyecto tratado.

La Consejera Zerpa, señaló que se trata de “un paso más en el reconocimiento y visibilidad de las diversidades. Nuestra Facultad siempre ha sido pionera en la universidad en la lucha por el reconocimiento y ampliación de los derechos. En este caso el uso del lenguaje no sexista incluye, visibiliza y amplia derechos”.

Por su parte, Leandro Arce De Piero aseguro “este hito viene a continuar un proyecto de Facultad en vías de que nuestra sociedad sea más justa, igualitaria y comprensiva de las diferencias de todo tipo. Esperamos con ansias otros proyectos para que la inclusión, no solo de la diversidad y disidencias sexo-genero-políticas, sino también otras como señalaron consejeres en el debate de ayer. Queremos que sea un mecanismo que permita la apertura de la universidad, la defensa de derechos y la construcción de la paz.”

Desde el consejo Directivo se elevará el pedido para que el Consejo Superior apruebe el uso del lenguaje no binario en toda la UNSa. “Seguiremos la lucha para que pueda aprobarse en toda la Universidad Nacional de Salta, para que sea una universidad más inclusiva, una universidad para todes” sostuvo Nilda Zerpa.

Finalmente, Arce De Piero destacó el trabajo colectivo, la participación y la construcción entre todes y agradeció “a les conjejeres de PCC, a la decana de la Facultad, a todes les colegas que todos estos meses vienen sosteniendo y apoyando, invitándonos a no bajar los brazos con una declaración de respeto e igualdad que nos parecía necesaria y urgente”.