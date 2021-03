VECINOS RECLAMARON IRREGULARIDADES EN EL CENTRO VECINAL DE VILLA LUJÁN

Los vecinos expresan su malestar y descontento frente a la situación de que el presidente del centro no se hace presente. Ademàs manifestaron que no se realizan las reuniones correspondientes con el mismo hace más de un año. No hay transparencia con respecto a los fondos y a las ayudas que llegan, ni mucho menos se ve reflejado en progreso en el barrio.

A todo esto se suma que no les permiten pagar las cuotas societarias ni la posibilidad de ejercer sus derechos de poder asociarse para seguir siendo parte.

Nadie se acerca a ellos para brindar ayuda y solucionar todos los problemas, los cuales necesitan ser atendidos. Piden con urgencia la presencia del presidente, transparencia en su gestión y terminar con las irregularidades.