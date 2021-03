CAMPO SANTO: SUSPENDE LAS CLASES EN DOS COLEGIOS

Los alumnos del colegio secundario de Campo Santo, Enrique Cornejo, no tuvieron hoy clases presenciales debido a que una docente de áreas especiales dio positivo para Covid 19.

De acuerdo a lo que se pudo saber sobre la situación, una profesora de Educación Física tuvo síntomas y se realizó un test de antígeno que es una técnica rápida que no requiere del envío de la muestra a Salta.

El resultado de este test fue positivo para Covid, por lo que se activó el protocolo correspondiente para las instituciones educativas: “Lo que hice respetando lo dispuesto para estos casos, fue suspender las actividades áulicas, los docentes en la jornada de hoy mantuvieron clases virtuales con sus alumnos, solo estamos presentes en el colegio el personal directivo y de maestranza para la realización de una desinfección profunda de la institución”, manifestó la directora Mercedes Risso.

La docente que contrajo la enfermedad había asistido a clases el pasado lunes, “ella estuvo en un solo curso, lo hizo al aire libre con el distanciamiento correspondiente, creemos que las posibilidades de contagios son muy bajas, ya se notificó a los padres de los alumnos para que mantengan cierto control sobre ellos y reporten si surgen algunos síntomas, algo que repito nos parece poco probable” informó la directora.

También se hizo presente en el establecimiento educativo el Dr. Leandro Abaroa, del Hospital Joaquín Castellanos: “El cierre de este colegio fue preventivo por 24hs, no creo que haya demasiados problemas como para que las clases no puedan retomarse mañana jueves, vamos a verificar que se realice una desinfección profunda, pero quiero recalcar que no se trata de un cierre por aislamiento sino por desinfección solamente”, explicó.

Las dificultades que se presentan cuando se trata de docentes que tienen horas en distintos colegios, es que se debe ampliar el radio de control, para el caso de esta docente, concurría además a la E.E.T Juana Azurduy y el Colegio Dr. Facundo de Zuviría, ambos de Gral. Güemes, y a la Escuela Técnica Galileo Galilei, de Campo Santo.

Abaroa mantuvo reuniones con los directivos de dichos colegios y escuelas técnicas, para el caso de la Escuela Azurduy no hubo necesidad de realizar ninguna medida preventiva debido a que la docente solo asiste los días martes, la última vez que estuvo presente fue la semana anterior.

En el caso del Colegio Zuviría, el director Héctor Burgos tuvo que suspender las actividades solo de una comisión o burbuja, compuesta por 13 alumnos que tuvieron clase de Educación Física, “consideramos que no era necesario la suspensión de las clases de hoy para todo el alumnado, solo el de una comisión de 2do año, el resto asistió en forma normal, nosotros contamos con cámaras de seguridad y pudimos ver que la docente, se mantuvo en todo momento con el barbijo puesto y con la distancia correspondiente, eso nos da la tranquilidad que no habría consecuencias para los alumnos”, declaró Burgos. La medida es solo por 24 hs, mañana jueves los alumnos podrían regresar a sus clases presenciales.

En el caso de la Esc. Técnica Galileo Galilei su personal directivo también optó por la suspensión de actividades, para poder concretar una limpieza y desinfección del establecimiento educativo, mañana ya podrían estar regresando a clases, “todo lo actuado en el día de hoy va a estar sujeto a evaluaciones, es el primer caso que ocurre a nivel departamental, y los directivos actuaron según sus propias apreciaciones en base a sus conocimientos de los protocolos en vigencia, después se analizará si era o no necesario suspender las clases o que es lo más conveniente hacer en cada caso, porque cada uno de ellos va a ser muy particular” finalizó manifestando el Dr. Leandro Abaroa.