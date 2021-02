El Influencer Santi Marateas tuvo que ser custodiado por la policia por su seguridad y para evitar el secuestro de las dos camionetas por parte integrantes de la comunidad chaqueña. Sucede que algunos sectores no están de acuerdo que los rodados sean entregados a Omar una de las personas de confianza de Marateas. Hubo reclamos y momentos de tensión.

En sus historias de Instagram @santimaratea, Santi Marateas comento que se aproximo un grupo de personas de Hickmann para pedirle una ambulancia y la construcción de un pozo de agua. Luego arribo un grupo de la misión chaqueña también con pedidos y para manifestarles que no estaban de acuerdo en que se les otorgaran las camionetas a Omar y a la Fundación Pata Pila. Marateas les explico que para el mantenimiento de las ambulancias se requieren 200 mil pesos mensuales y ademas no se pueden otorgar las camionetas porque no hay modo de facturarlo. El influencer ademas les explico que las ambulancias trabajarian en lo que llamo un centro de nutrición movil que visitara las comunidades. El dialogo estaba llegando hasta buen puerto hasta que aparecio una persona ligada a la política que en idioma propio de las comunidades comenzó a incitar a los presentes.

Inmediatamente todo el equipo que acompañaba a Marateas y Omar se tuvieron que retirar a la casa de Omar. En el momento que intentan subir a la camioneta para irse llega la policía para informar que las comunidades hicieron un piquete para sacarles las camionetas. Fue allí que la policía se ofrece para custodiarlos. En Embarcación la Fundación Pata Pila se baja del proyecto de las ambulancias porque si se quedaban administrando una ambulancia las personas iban a pensar mal y los tildarian de chorros. Luego de pensar que hacer con la ambulancia restante decidieron que Omar, el amigo responsable de Marateas se quedaria finalmente con la segunda ambulancia y se pasaría de monotributista a ser responsable inscripto para facturar por las dos camionetas.