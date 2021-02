EXTIENDEN EL PAGO ANUAL

A raíz de la alta demanda para el Pago Anual de los impuestos, la Municipalidad de Salta decidió extender el plazo hasta el 10 de marzo, permitiendo así que más vecinos accedan a los beneficios que ofrece este sistema de pago adelantado de los tributos.

“Los múltiples beneficios que ofrece este año el Pago Anual generaron que más vecinos se interesaran, pero entendemos que las limitaciones para el pago e impresión de boletas por los protocolos COVID impidieron que algunos pudieran adherirse”, explicó el director Ejecutivo de ARMSa, Rodolfo Paz Moya, para luego agregar que: “muchos contribuyentes pidieron a la Intendenta que diera una prórroga, y ella decidió otorgarla.”

El Pago Anual es una modalidad por la que el vecino abona, de manera anticipada, los tributos del año y, como premio por su cumplimiento, la Municipalidad de Salta le ofrece descuentos sobre el monto total.

El beneficio alcanza al Impuesto a la Radicación de Automotores, Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles, Tasa de Protección ambiental (para automotores de más de 20 años) y Tasa de Publicidad y Propaganda.

Este año, la Municipalidad de Salta puso a disposición de los vecinos tres opciones para pagar el Anual y cada una ofrece un beneficio distinto.

Las boletas del Anual se pueden descargar de la web https://municipalidadsalta.gob.ar, opción Pago Anual y se pueden abonar desde la misma web.

En el caso de los vecinos que abonan los tributos con la factura de EDESA, pueden ingresar allí para ver cómo es la metodología.

1) Descuento de dos cuotas: Es para aquellos que abonen de contado, ya sea en efectivo o tarjeta de crédito o débito, los 12 períodos del año en una sola cuota.

En este caso, como reconocimiento por el pago adelantado, la Municipalidad de Salta le descontará dos cuotas, por lo que pagará sólo 10 cuotas.

Así, una persona que abona $500 de Impuesto Inmobiliario, debería abonar $6.000 en el año. Si opta por pagar el Anual en un pago, con el descuento de dos períodos, debe abonar de contado, en un pago, $5000.

Las boletas que lleguen a los domicilios o se descarguen de la web con el nombre “Cuota 0”, ya tienen el beneficio computado.

2) Descuento del 12%: Es para aquellos que abonen los 12 períodos del año con tarjeta de crédito de los bancos Macro o Hipotecario.

El vecino que abona $500 de Impuesto Inmobiliario, debería abonar $6.000 en el año. Si opta por pagar el Anual en un pago, con el descuento del 12%, el total será de $5280.

El pago, en este caso, se puede hacer con tarjeta de crédito en hasta 6 cuotas sin interés. En el caso del Macro, el pago sólo se puede realizar on line con Visa. En el caso del Hipotecario, el pago es presencial (no se puede on line) con Visa o Mastercard.

Las boletas que lleguen a los domicilios o se abran de la web con el nombre “Cuota 13”, ya tienen el beneficio computado.

3) Adhesión al débito automático: Los vecinos que opten por adherir los tributos al débito automático de su tarjeta de crédito o débito, la Municipalidad de Salta los beneficiará con el descuento de una cuota, por lo que en lugar de pagar 12 períodos, abonarán sólo 11.

Siguiendo el ejemplo de $500 de Impuesto Inmobiliario, debería abonar $6.000 en el año. Si opta por adherir al débito, se le descontará el período de diciembre 2021, por lo que al final del año abonará $5.500.

El procedimiento para adherir al débito dependerá de si la operación se realiza con tarjeta de crédito o débito. En el primer caso, si la persona tiene tarjeta Naranja o Naranja Visa, el débito se puede realizar directamente desde la web o App de la entidad.

Si se trata de tarjetas de crédito o débito Visa de otro banco, se puede descargar el formulario en la web www.municipalidadsalta.gob.ar/ Pago Anual o enviar un mail solicitando el formulario de adhesión al débito automático a [email protected]

Una vez completado, el formulario debe ser presentado junto a fotocopia del DNI, de manera personal en el Centro Cívico Municipal, de 8 a 20 horas, previo pedido de turno en www.municipalidadsalta.gob.ar, opción Turnos Online o directamente ingresando a https://agenda.whyline.com/new?organization=5d5d8fb2fdb8c5736a01dd8e.