LA HISTORIA DE FRANCO CON SUS 6 HIJOS SOLOS

En diálogo con "Radio Mega", Franco, contó el calvario que está atravesando junto a sus chicos,él está a cargo de los niños porque su mujer los dejó y está separado desde hace 3 años.



Él Trabajó en Río Negro, Buenos aires en un taller de mecánica, de chapa y pintura del cual aprendió del oficio, además contó que le gustaria poder irse a otra provincia como trabajador golondrina al menos, pero la triste realidad lo golpea a Franco, él no puede dejar solos a los chicos.



Se la rebusca haciendo changas podando árboles con su machete, se ofrece para hacer soldaduras, y trabajos de mecánica de motos, además contó que en un tiempo fue tractorista y estibador, desde los 13 años que empezó a trabajar.

El año pasado tuvo la mala fortuna de sufrir un accidente cortando gajos de una planta y lamentablemente se fracturó uno de sus dedos lo que le costó 7 puntos.



Este vecino de Yrigoyen la lucha en el día a día para alimentar a sus niños, no tiene trabajo, y contó que sale a pedir menudos de pollo en el local de comidas "La caldera" para cocinar en casa, o a veces vendiendo mangos y paltas en la calle.

Asimismo dijo que manda a los chicos a desayunar en un merendero de "cáritas" que se encuentra frente a la plaza independencia. Para preparar el almuerzo no tiene una cocina ni gas, por lo que tienen que cocinar a leña.



Franco, mostró su preocupación porque el Centro de rehabilitación (Centro socio sanitario) luego de tantas promesas incumplidas por el municipio hoy en día está cerrado, y con lágrimas en los ojos, en su relato estremecedor, lamentó el abandono de la madre de los chicos que tiene 34 años, señaló que siente mucha pena por ella, ya que, tiene consumos problemáticos (pasta base), ella se cansó, se fue de la casa. Agregado a esto también tiene su hijo de 16 años que similarmente está divagando por el mundo de las adicciones y desea rescatarlo.



Faltando menos de un mes para el inicio de las clases pide a los corazones solidarios la colaboración de útiles escolares para el más chico que está por iniciar jardín de infantes, los otros chicos que harán quinto, sexto, séptimo año y los demás deberán hacer la secundaria.



El año pasado los niños no pudieron cumplimentar las clases virtuales de la escuela, puesto que, no tenian celular, ni computadora, ni siquiera dinero para comprarse las copias, la poca plata que hacía durante el día con las changuitas, solo les alcanzó para tener un plato de comida en la mesa de su hogar, este padre no pierde las esperanzas que el ciclo lectivo 2021 sea fructifero de manera presencial para ellos porque son inteligentes y anhela que tengan un buen futuro con el estudio y aseguró que hará todo lo posible para trabajar de lo que sea y así salir adelante.



La línea de contacto para ayudar a Franco y sus chicos con mercadería, ropa, calzados, útiles escolares y lo que esté en su alcance es la siguiente, 3878 557126.