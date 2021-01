POR UN POZO CASI LE CUESTA LA VIDA

Hace un poco más de un año que asumió la Intendente Bettina Romero y aún no logra resolver algunos problemas básicos como lo son las calles de la ciudad.

En este caso, precisamente la ex funcionaria municipal Zulma Pedraza dio cuenta de esto en sus redes sociales cuando mostró con imágenes un tremendo accidente en Tucumán al 100 del que fue protagonista un Policía que no pudo esquivar un pozo de la calle que no estaba señalizado.



“El estado de las calles en Salta es lamentable. Hay baches y “obras x arreglo” que llevan meses y hasta fiesta de cumple se les hizo a algunos. Hace un rato, un Policía de la vial se topó por la maniobra de un auto, con uno de estos engendros. Fue trasladado en ambulancia. Dicen que el servidor público resultó con fractura en miembro superior. ¿Y la moto? También sufrió daños. ¿Y ahora? Menos mal que el hombre la puede contar”, dijo Pedraza.