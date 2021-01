"LA MENOR NO ESTABA EMBARAZADA"

En Buenos Días Ciudad, El periodista Wady Navarrete afirmó que la familia de la menor asesinada está esperando el cuerpo para realizarle una cristiana sepultura. Navarrete desmiente la noticia del diario El Tribuno que publicó que la menor estaba embarazada: “hable con el médico de guardia y me dijo que no estaba para nada embarazada”.

“Todavía no quieren entregarle el cuerpo porque le hicieron el hisopado esperan el resultado para mañana y el miércoles recién entregaran el cuerpo para que la familia le realice una cristiana sepultura'', comentó el periodista.

Sobre el testimonio del único testigo dijo "había un solo testigo que vivía a unos 70 metros del lugar escuchó los gritos de auxilio y alcanzó a ver a un hombre que estaba sobre la chica. Le pegó el grito “que haces ahí, qué pasa” y el asesino dijo que no sabía que estaba borracha y se fue. Cuando se acercó el testigo al cuerpo de la víctima, la chica le dijo el nombre del asesino que la había apuñalado. Luego la policía fue al domicilio del atacante y los padres lo entregaron", finalizo.

Navarrete desmintió la versión periodística de diario El tribuno sobre la intervención de la victima en una pelea entre un pretendiente y su novio. También desmintió que la chica estuviera embarazada como indica el periódico local: "hable con el médico de guardia, me dijo que no era así, que no estaba para nada embarazada”, denunció Navarrete.