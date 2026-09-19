La deportista salteña Nerea Luna logró la medalla de plata

En los Juegos Suramericanos de Santa Fe, la deportista salteña Nerea Luna conquistó la medalla de plata en la modalidad de relevos femeninos de pentatlón moderno, en dupla con Martina Armanazqui.

La competencia comenzó con la fase clasificatoria de esgrima, cuyos resultados fijaron el orden de partida. Luego, las atletas afrontaron el circuito de natación y la carrera de obstáculos, y cerraron con el Laser Run, la prueba que combina atletismo y tiro con pistola láser, mientras administraban el puntaje acumulado en cada estación hasta la definición.

Tras finalizar todas las etapas, la pareja sumó un total de 1219 unidades, aseguró el subcampeonato regional y ratificó el alto rendimiento del deporte provincial en el escenario internacional a través de una disciplina tan exigente como completa: esgrima con espada, doscientos metros libres en natación, obstáculos, tiro deportivo, y carrera pedestre.