ANMAT prohibió una serie de productos estéticos, medicamentos y artículos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos productos médicos, medicamentos y domisanitarios a través de una serie de medidas publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Las decisiones alcanzan a rellenos faciales inyectables, un producto estético falsificado, equipos de radiofrecuencia, una presentación de un medicamento contra el colesterol y dos líneas de artículos de limpieza sin registro.

En conjunto, las seis disposiciones muestran distintos motivos de intervención sanitaria. En algunos casos, ANMAT actuó por productos sin registro ni firmas habilitadas; en otros, por presunta falsificación o por unidades que quedaron fuera de la trazabilidad formal tras un robo.

Entre las disposiciones publicadas figura la prohibición de todas las presentaciones y lotes de los productos médicos identificados como “BIO BELLE. Lab. Nouvellevie” y “BELLE FORME. NewLife Lab”, promocionados como rellenos dérmicos con ácido hialurónico.

La actuación se inició tras una denuncia recibida por correo electrónico, en la que una paciente reportó la presunta comercialización de esos productos por Marketplace y WhatsApp, además de haber sufrido lesiones en el rostro luego de su aplicación.

ANMAT indicó que, tras revisar sus bases de datos, no encontró registros de los productos ni habilitación de las firmas involucradas, y señaló que también carecían de inscripción las denominaciones comerciales observadas.

Otra de las medidas alcanza a “SCULPTRA, Poly-L-lactic acid, 2 viales, GALDERMA, lote 4J1243, Cad./Vto. 11/2028”, un producto médico inyectable utilizado en tratamientos estéticos para corregir depresiones cutáneas y estimular la producción de colágeno, que fue prohibido por tratarse de una unidad presuntamente falsificada.

La investigación comenzó luego de que Galderma Argentina S.A. informara a la autoridad sanitaria la detección en el mercado de unidades sospechosas de ese producto. La empresa detalló diferencias visuales con respecto al original y precisó que el lote mencionado no había sido importado por la firma para su comercialización en la Argentina con ese vencimiento.

El organismo recordó que Sculptra es un producto médico de riesgo clase IV, la categoría más alta dentro de esa clasificación, y sostuvo que se desconoce el origen, la seguridad y la eficacia de la unidad detectada. Además, señaló que ya había emitido una alerta sanitaria en su sitio institucional.

Por otro lado, prohibieron todos los productos médicos identificados con la marca MEDICAL ADVANCE, a partir de una pesquisa vinculada con la oferta de un equipo de radiofrecuencia multipolar/tripolar para uso estético humano.

Según la disposición, el producto había sido facturado como de uso veterinario y las inspecciones posteriores no lograron confirmar ni el funcionamiento de la firma ni la existencia del responsable consignado. Como además ANMAT informó que no consta habilitación de “Medical Advance Carlos Alberto Amat” y resolvió prohibir en todo el país todos los productos médicos de esa marca.