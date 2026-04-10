El Registro Civil llega al CIC de Gauchito Gil

Será con el operativo de Identificación que recorre los diferentes Centros Integradores Comunitarios. La acción será hoy desde las 9 en el predio de Av. Discépolo y Fortín Las Juntas. La atención será por orden de llegada y se darán 120 turnos.
 
LocalesHace 9 horasPrensaPrensa
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Para cerrar la semana, nuevamente vuelve el “Operativo de Identificación” del Registro Civil a la zona sudeste. El encuentro será hoy desde las 9 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil.

Desde las 9 se darán los turnos y la atención será por orden de llegada. Los vecinos podrán realizar los trámites como: el DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones de mayores.

Es de recordar que el CIC Gauchito Gil se encuentra sobre Av. Discépolo y Fortín Las Juntas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 3872266189.

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