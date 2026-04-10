El Registro Civil llega al CIC de Gauchito Gil

Para cerrar la semana, nuevamente vuelve el “Operativo de Identificación” del Registro Civil a la zona sudeste. El encuentro será hoy desde las 9 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil.

Desde las 9 se darán los turnos y la atención será por orden de llegada. Los vecinos podrán realizar los trámites como: el DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones de mayores.

Es de recordar que el CIC Gauchito Gil se encuentra sobre Av. Discépolo y Fortín Las Juntas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 3872266189.