El Registro Civil llega al CIC de Gauchito Gil

Hoy habrá desinfección en el centro de salud de villa 20 de Junio
PrensaLocalesHace 5 horas
Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 21, reanudándose el sábado 11, a las 8 horas.
Para cerrar la semana, nuevamente vuelve el “Operativo de Identificación” del Registro Civil a la zona sudeste. El encuentro será hoy desde las 9 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil.
Desde las 9 se darán los turnos y la atención será por orden de llegada. Los vecinos podrán realizar los trámites como: el DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones de mayores.
Es de recordar que el CIC Gauchito Gil se encuentra sobre Av. Discépolo y Fortín Las Juntas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 3872266189.