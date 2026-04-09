¿Qué pasará con los 1.800 trabajadores de supermercados Libertad tras la llegada de La Anónima?

El acuerdo entre La Anónima y Grupo Libertad para el traspaso de la operación de parte de la red de hipermercados reconfigura el mapa supermercadista en el interior del país. La operación incluye 12 sucursales y un centro de distribución, bajo un esquema de alquiler de largo plazo que marca el desembarco de la firma de la familia Braun en nuevas plazas y abre una etapa de transición que se desarrollará de manera gradual durante los próximos meses.

En ese contexto, el foco se traslada de inmediato a la situación de los trabajadores. El cambio de operador pone bajo análisis el futuro de los casi 1.800 empleados de la cadena, en un proceso que ya tiene definiciones sobre el alcance de la continuidad laboral, las condiciones de traspaso y los casos que quedarán fuera del esquema.

La Anónima avanzará con la incorporación de alrededor de 1.600 empleados, en su mayoría aquellos que cumplen funciones en los locales comerciales incluidos en la operación. Ese grupo constituye el núcleo operativo del negocio y pasará a desempeñarse bajo la órbita de la nueva firma una vez que se concrete la transición.

La propuesta contempla el mantenimiento de las condiciones laborales (antigüedad, vacaciones y otros beneficios) para quienes sean incorporados. Esto implica que los empleados que acepten el traspaso continuarán con los términos vigentes al momento de la transferencia, un punto que aparece como central dentro de la negociación.