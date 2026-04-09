Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

Con el apoyo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales le facilitó al oficialismo conseguir el número para sancionar la norma. La estrategia del silencio, la presencia de Karina y los discursos de la oposición
 
PolíticaHace 14 horasPrensaPrensa
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Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

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