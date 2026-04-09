Hoy y mañana se realizará un operativo de identificación en Gauchito Gil

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que hoy y mañana, las actividades continuarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Gauchito Gil, ubicado en la intersección de avenida Discépolo y Fortín de Las Juntas.

La atención iniciará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada.

Al respecto, Ubiergo también informó que continúa en Orán un operativo de identificación hasta el viernes. Asimismo, adelantó que el sábado y domingo se realizará un operativo piloto en la oficina que el organismo posee en ese municipio, con atención durante el fin de semana. De funcionar esta modalidad, se habilitaría su implementación una vez al mes.

Costos y medios de pago

Desde el mes de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que los DNI y pasaportes, tanto en modalidad regular como exprés, están registrando demoras aproximadas de 90 días en el primer caso y de 15 días hábiles en el segundo.

Por ello, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos tener en cuenta los plazos de entrega, ya que se han registrado reclamos por demoras en la recepción de los ejemplares.