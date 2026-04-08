Irán aceptó la tregua y reabrirá el Estrecho de Ormuz

"Si cesan los ataques, nuestras poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas”, respondió el canciller del gobierno teocrático, Abbas Araghchi, al anuncio de Trump de la suspensión de los bombardeos al país persa. Por su parte, el mandatario norteamericano había anunciado minutos antes una tregua de dos semanas con Irán y suspendió los ataques tras una propuesta de negociación.

"Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", publicó el mandatario republicano en la red social Truth.

"¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", agregó Trump.