Boca superó 2-1 a Universidad Católica, en Chile, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la 1ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize arrancó de la mejor manera su sueño de conseguir su séptima conquista continental en tierras trasandinas y, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (había descontado Juan Díaz para el local), logró el triunfo en su debut copero.

De esta manera, Boca comparte el primer puesto con Cruzeiro en el Grupo D de la Copa Libertadores y jugará la próxima fecha frente a Barcelona de Ecuador, el martes 14 a partir de las 21 en La Bombonera. Antes, enfrentará a Independiente por la Liga Profesional, este sábado a las 19.30 de local.