Boca superó 2-1 a Universidad Católica, en Chile, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la 1ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize arrancó de la mejor manera su sueño de conseguir su séptima conquista continental en tierras trasandinas y, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (había descontado Juan Díaz para el local), logró el triunfo en su debut copero.
Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile
Deportes08 de abril de 2026Prensa
El Xeneize arrancó con el pie derecho su sueño de conseguir la séptima conquista continental. Con goles de Paredes, la figura, y Bareiro, el equipo de Úbeda ganó con autoridad su primer partido de la Copa en tierra trasandina.
De esta manera, Boca comparte el primer puesto con Cruzeiro en el Grupo D de la Copa Libertadores y jugará la próxima fecha frente a Barcelona de Ecuador, el martes 14 a partir de las 21 en La Bombonera. Antes, enfrentará a Independiente por la Liga Profesional, este sábado a las 19.30 de local.
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