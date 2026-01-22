Un ladrón se tiró a un arroyo para huir de la Policía

La secuencia ocurrió este miércoles por la tarde, luego de que las autoridades policiales ejecutaran un allanamiento en una vivienda de la zona de Villa Elvira, que terminó con la detención del sospechoso en el medio del agua.

Cuando los agentes de la Comisaría Novena arribaron a la vivienda de la calle 5 y 90, tras identificar al delincuente por las imágenes de cámaras de seguridad, este intentó escapar arrojándose a un arroyo cercano. Los agentes lo persiguieron y lograron detenerlo en el agua tras una breve persecución.

En el procedimiento se secuestraron las prendas utilizadas por el acusado durante el robo ocurrido el 16 de enero en el local “Los 24”, ubicado en la esquina de 12 y 60, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día.

El análisis de las grabaciones que llevó a cabo el Gabinete Técnico Operativo (GTO) permitió reconocer al autor, identificado como E. O. A., también conocido como “Pipo”, quien fue descubierto por utilizar una pulsera de silicona durante el asalto y mantenerla en la mano los días posteriores.

En las imágenes también quedó registrado el momento en que el hombre amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó la recaudación. Sin embargo, en el allanamiento las autoridades no lograron encontrar el arma empleada.

El detenido, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.





