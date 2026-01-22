La informalidad en Argentina afecta a más de 5,6 millones de personas

La informalidad laboral es un problema de larga data en la Argentina y parece estar muy lejos de ceder terreno. Según información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), desde que el gobierno de Javier Milei tomó el mando la proporción de trabajadores que cobran en negro aumentó 0,3 puntos porcentuales.

De acuerdo con el último informe de “cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, en todo el país hay 12.941.000 asalariados distribuidos en 15 grandes ramas de actividad. Entre ellos, 7.272.000 se encuentran en blanco y 5.669.000 trabajan en la informalidad. Es decir que hay 5,6 millones de personas que cobran un salario, pero no realizan los aportes jubilatorios.

Según las estadísticas del Indec, cuando Milei asumió la presidencia había 13.264.000 asalariados en el país, es decir 320 mil más que en la actualidad. De los más de 300.000 empleos que se perdieron en ese período, 214.000 estaban en blanco y 106.000 en la informalidad. Dicho de otra forma, perdió más terreno la formalidad que la informalidad, lo que explica los 0,3 puntos de diferencia mencionados al inicio de la nota.

En base al informe del Indec, la consultora Equilibra señaló que los puestos de trabajo totales de la economía crecieron 1,8% interanual (i.a.) en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 22,7 millones de trabajadores. “Al igual que sucedió en los últimos trimestres, los puestos asalariados registrados no crecieron (0% i.a.), por lo que el incremento se explica exclusivamente por el alza del cuentapropismo (+5,2% i.a.) y los asalariados informales (+2,8% i.a.). Incluso al interior de los asalariados registrados, se observa una caída de 0,2% i.a. de los puestos del sector privado, compensada por la expansión de los públicos (+0,6% i.a.)“, señalaron los especialistas.

En la misma sintonía, los especialistas remarcaron que en los últimos dos años la economía viene mostrado una dinámica sectorial heterogénea con mayor empleo, pero más precario. “En la comparación contra el 3T-23 (previo a la asunción de Milei), la producción (valor agregado bruto) del 3T-25 se mantuvo estable (0%) pero los puestos de trabajo crecieron 1,8% en dicho lapso. Por ende, se observó una caída de la productividad por puesto de trabajo (mayor cantidad de puestos para igual nivel de actividad), como consecuencia de que en dicho lapso cayeron 2,0% los puestos de trabajadores asalariados formales (de mayor productividad) y se reemplazaron por cuentapropismo (+7,2%) y asalariados no registrados (+4,2%)”, apuntaron.