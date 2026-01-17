Una insólita modalidad de robo fue utilizada por dos delincuentes menores de edad en la localidad de Bernal, municipio de Quilmes. Los ladrones asaltaban a los vecinos de la zona montados a caballo y la Policía bonaerense los persiguió con camionetas hasta atraparlos.
Detuvieron a un hombre por grooming y corrupción de menores
Se allanó una vivienda en barrio General Martín Miguel de Güemes, en Capital. Se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.PolicialesHace 6 horasPrensa
Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad puso a disposición de la Justicia a un hombre mayor investigado en el marco de una causa por delitos de grooming y promoción o facilitación de la corrupción de menores.
En ese contexto, ayer, efectivos de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática allanaron una vivienda ubicada en el barrio General Martín Miguel de Güemes de Capital. Durante el procedimiento, concretaron la detención del investigado y el secuestro de un teléfono celular, una computadora y otros elementos de interés para la causa.
Intervinieron la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y el Juzgado de Garantías 6.
Rescataron a dos hombres que se habían extraviado en la serranía de El Alisal
El operativo de búsqueda y rescate se desplegó en una zona de difícil acceso del departamento Metán. Trabajaron recursos del Distrito de Prevención 3 junto a Defensa Civil, Aeroclub, preventores municipales y baqueanos.