Detuvieron a un hombre por grooming y corrupción de menores

Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad puso a disposición de la Justicia a un hombre mayor investigado en el marco de una causa por delitos de grooming y promoción o facilitación de la corrupción de menores.

En ese contexto, ayer, efectivos de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática allanaron una vivienda ubicada en el barrio General Martín Miguel de Güemes de Capital. Durante el procedimiento, concretaron la detención del investigado y el secuestro de un teléfono celular, una computadora y otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y el Juzgado de Garantías 6.