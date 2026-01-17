Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA que volverá a la Luna

Argentina participará del regreso de la misión Artemis II, el operativo de la NASA que marcará la vuelta del hombre a la Luna después de 54 años, tras el fin del Programa Apolo en 1972. Así lo confirmó el Gobierno mediante un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente Javier Milei en la red social X.

"Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA)", aseguró el comunicado presidencial.

El lanzamiento está previsto para el próximo 6 de febrero, y se tratará de la primera misión tripulada de la NASA rumbo a la Luna después del cierre del Programa Apolo II. En 1972 fue la última vez que el hombre caminó por el satélite. Sin embargo, no está previsto que la tripulación aterrice sobre la superficie lunar, sino que realizará una vuelta completa a su órbita.

Para la Argentina significará un hito para la ciencia espacial, ya que por primera vez se desplegará un satélite nacional tan lejos de la Tierra. En concreto, el dispositivo se encontrará a unos 72 mil kilómetros del planeta.

"El microsatélite permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA. Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance", sostuvo el comunicado presidencial.

La distancia promedio de la Tierra y la Luna es de unos 384 mil kilómetros. Si bien aún no fue especificado por la NASA, se espera que esta sea una de las misiones tripuladas que más se alejaron de nuestro planeta. Hasta el momento, el récord lo tiene Apolo 13, que recorrió alrededor de 400 mil kilómetros, pero tuvo que abortar el alunizaje debido a una explosión en un tanque de oxígeno y los astronautas se vieron obligados a volver. Esta historia estuvo retratada en la película homónima, protagonizada por Tom Hanks y estrenada en 1995.

