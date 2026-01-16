Se confirmaron los primeros dos casos de Gripe H3N2 en Córdoba

El Ministerio de Salud informa que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de la variante influenza A H3N2, subclado K, en la provincia, vinculados a dos viajeros.

Se trata de un masculino de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México; y otra de sexo femenino, de 38 años, con residencia en La Calera y reporte de viaje a España.

Ambos requirieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia, sin necesidad de internación y con evolución favorable.

Estos dos casos, se suman a los ya confirmados en las provincias de Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1). La confirmación no implica que exista circulación comunitaria del virus en la provincia.