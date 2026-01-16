Se confirmaron los primeros dos casos de Gripe H3N2 en Córdoba

Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua
Según informaron medios locales, el cuerpo de Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica cerca de la cumbre del “Techo de América”.
El Ministerio de Salud informa que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de la variante influenza A H3N2, subclado K, en la provincia, vinculados a dos viajeros.NacionalesEl viernesPrensa
El Ministerio de Salud informa que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de la variante influenza A H3N2, subclado K, en la provincia, vinculados a dos viajeros.
Se trata de un masculino de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México; y otra de sexo femenino, de 38 años, con residencia en La Calera y reporte de viaje a España.
Ambos requirieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia, sin necesidad de internación y con evolución favorable.
Estos dos casos, se suman a los ya confirmados en las provincias de Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1). La confirmación no implica que exista circulación comunitaria del virus en la provincia.
Según informaron medios locales, el cuerpo de Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica cerca de la cumbre del “Techo de América”.
Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en el corazón del barrio porteño de La Boca tras declararse un incendio de grandes proporciones en un depósito de mercadería.