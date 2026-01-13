La Municipalidad levantó tres vehículos en estado de abandono en Villa Primavera

Inician los operativos de identificación en barrios de la Capital
El móvil del Registro Civil estará hoy en el barrio 17 de Octubre. Desde el miércoles y hasta el viernes se llevarán adelante operativos simultáneos en distintos barrios de la ciudad.
El municipio retiró los camiones y camionetas en desuso que llevaban años en la vía pública y representaban un riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos de la zona. Las tareas estuvieron a cargo de personal de Tránsito.LocalesHace instantesPrensa
En respuesta a reiterados pedidos de los vecinos, la Municipalidad llevó adelante el levantamiento de tres vehículos en estado de abandono, en la calle Francisco Castro al 1000, que permanecían en la vía pública desde hacía varios años.
Al respecto, Ceferino Perelló, director de Tránsito, indicó que estos vehículos generaban focos de inseguridad, ya que eran utilizados como puntos de reunión de personas y además representaban un riesgo sanitario, por la acumulación de basura y la posible proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.
Los propietarios habían sido notificados con anterioridad, tal como lo establece la normativa vigente. Al no regularizar la situación, se procedió al retiro de las unidades debido al estado de deterioro total en el que se encontraban.
Cabe recordar que el municipio cuenta con un portal web para denunciar, de forma anónima, la presencia de vehículos abandonados en la vía pública. La denuncia puede realizarse ingresando a https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/denuncia-de-vehiculo-abandonado/ o llamando al 147.
A diferencia del año 2025 que en el único martes 13 de ese año no se reservaron turnos para matrimonio, para hoy se esperan 3 ceremonias.