La Municipalidad levantó tres vehículos en estado de abandono en Villa Primavera

En respuesta a reiterados pedidos de los vecinos, la Municipalidad llevó adelante el levantamiento de tres vehículos en estado de abandono, en la calle Francisco Castro al 1000, que permanecían en la vía pública desde hacía varios años.

Al respecto, Ceferino Perelló, director de Tránsito, indicó que estos vehículos generaban focos de inseguridad, ya que eran utilizados como puntos de reunión de personas y además representaban un riesgo sanitario, por la acumulación de basura y la posible proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Los propietarios habían sido notificados con anterioridad, tal como lo establece la normativa vigente. Al no regularizar la situación, se procedió al retiro de las unidades debido al estado de deterioro total en el que se encontraban.

Cabe recordar que el municipio cuenta con un portal web para denunciar, de forma anónima, la presencia de vehículos abandonados en la vía pública. La denuncia puede realizarse ingresando a https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/denuncia-de-vehiculo-abandonado/ o llamando al 147.