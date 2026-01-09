La obra se desarrollará durante los próximos 30 días y se extenderá a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales. En el lugar se reconstruirán las nuevas placas de hormigón. Similares acciones se están ejecutando en Ibazeta y 12 de Octubre.
Se viene “Verano a lo Grande 2026” para los adultos mayores
La propuesta municipal es exclusiva para mayores de 55 años. Habrá actividades físicas, bailes y aquagym en el Complejo Xamena durante todo el mes de enero. El primer encuentro será el martes 13 de 9 a 12. Para inscribirse comunicarse al 3872155050.LocalesHoyPrensa
Para que las vacaciones la disfruten todos, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realiza el programa “Verano a lo Grande 2026”. Las actividades es exclusivo para los adultos mayores de 55 años y serán todos los martes y jueves de enero de 9 a 12 en las instalaciones del Complejo Carlos Xamena
El primer encuentro será este martes 13. Quienes participen disfrutarán de actividades dentro y fuera del agua como gimnasia aeróbica y aquagym. Además de momentos de recreación para vincularse.
Cecilia Cárdenas, responsable de la Dirección General de Adultos Mayores, explicó que las actividades serán adaptadas según la necesidad de cada adulto mayor y acompañadas por diferentes profesionales y agentes municipales.
Quienes deseen inscribirse podrán comunicarse al 3872155050.
En las próximas semanas se dará la formación gratuita y abierta en los dispositivos municipales de Gauchito Gil, Unión y Asunción. Para renovar el carnet o solicitarlo por primera vez, es obligatorio asistir a las 2 clases y rendir el examen teórico.