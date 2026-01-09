Se viene “Verano a lo Grande 2026” para los adultos mayores

Para que las vacaciones la disfruten todos, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realiza el programa “Verano a lo Grande 2026”. Las actividades es exclusivo para los adultos mayores de 55 años y serán todos los martes y jueves de enero de 9 a 12 en las instalaciones del Complejo Carlos Xamena

El primer encuentro será este martes 13. Quienes participen disfrutarán de actividades dentro y fuera del agua como gimnasia aeróbica y aquagym. Además de momentos de recreación para vincularse.

Cecilia Cárdenas, responsable de la Dirección General de Adultos Mayores, explicó que las actividades serán adaptadas según la necesidad de cada adulto mayor y acompañadas por diferentes profesionales y agentes municipales.

Quienes deseen inscribirse podrán comunicarse al 3872155050.