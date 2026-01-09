San José de Metán celebra la 11ª edición del Festimiel

San José de Metán se prepara para vivir la 11ª edición del Festimiel, uno de los festivales más convocantes del sur de la provincia de Salta, que se realizará el domingo 11 de enero en el Estadio de la Liga Metanense de Fútbol. El evento cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura, mediante el Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares, impulsado por el Gobierno de Salta con el objetivo de poner en valor las celebraciones que fortalecen la identidad cultural y promueven el turismo en los municipios.

El Festimiel refleja el alma de San José de Metán y su historia como la "ciudad de la miel”, celebrando la identidad local a través de la tradición apícola y folclórica. Sus ejes centrales se apoyan en una historia festivalera que se remonta a más de 50 años, desde la realización del primer festival en 1972, la producción local de miel reconocida a nivel nacional e internacional, y la música y danza folklórica acompañadas por la gastronomía típica de la región.

Destinado a todo público, el festival convoca a familias, público tradicional y visitantes turísticos que buscan disfrutar de una auténtica fiesta popular. La propuesta se completa con ferias de artesanos y puestos gastronómicos que reflejan la cultura y las costumbres del municipio, poniendo en valor las expresiones del folclore regional y la cultura gauchesca. En esta edición, se destaca la actuación del Chaqueño Palavecino como artista principal, que compartirá cartelera con Deskta2, Dany Hoyos, Ivan Ruiz, Chiretes y muchos más.

Entre las experiencias asociadas al Festimiel se incluyen la degustación de productos regionales como miel, quesillo de vaca y alfajores de miel, además de una variada oferta gastronómica basada en productos característicos de la zona, como cítricos y arándanos. La propuesta se complementa con ferias de artesanos y actividades culturales que permiten al visitante acercarse a las tradiciones y saberes locales.

San José de Metán se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9/34, a 145 kilómetros de la ciudad de Salta, con un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 40 minutos. El destino ofrece un atractivo recorrido histórico y cultural que incluye su casco histórico de arquitectura poscolonial, la Posta de Yatasto (Monumento Histórico Nacional), iglesias emblemáticas como la de San José y la del Señor del Milagro con el reconocido “Jesús del Mosaico”, museos dedicados al gaucho, las bellas artes y la historia ferroviaria, así como propuestas de turismo de naturaleza como el Camping-Balneario Municipal, el avistaje de tucanes y el trekking en el entorno de yungas de los cerros El Crestón y La Media Luna.

Finalmente, desde el Ministerio de Turismo y Deportes se invita a quienes elijan visitar Salta a optar por alojamientos debidamente habilitados, disponibles para su consulta en el sitio oficial https://visitsalta.ar/alojamientos/, como parte del compromiso de brindar una experiencia turística segura y de calidad.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación