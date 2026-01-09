Casi 8 de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación

Casi 8 de cada 10 argentinos perciben que sus ingresos no acompañaron el aumento de la inflación registrado en los últimos meses y casi el 40% declaró que no cuenta con recursos suficientes para tomarse vacaciones, según un estudio privado.

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. Esta encuesta determinó que el 77,6% de los ciudadanos “afirma que su salario perdió frente a la inflación y ese deterioro se refleja directamente en la autopercepción social: el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja, evidenciando la presión sostenida sobre los ingresos reales a lo largo del año".

La evaluación que la población hace sobre la economía nacional muestra diferencias respecto a la percepción de la situación individual. El 55,3% considera la coyuntura económica del país menos favorable que su experiencia personal.

En el plano institucional, la confianza en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una baja en diciembre, en medio de debates sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que se dieron entre los economistas luego de que se realizará una corrección al alza de algunas mediciones pasadas. En efecto, el 59,7% de los encuestados expresó que no se siente reflejado en el índice de inflación difundido por el organismo estadístico.

Cabe destacar que a partir de enero de 2026, el Indec pondrá en marcha un nuevo sistema para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización incluirá modificaciones en la canasta de bienes y servicios y en las categorías del índice de precios al consumidor, con el propósito de reflejar los hábitos de consumo más actuales de la población.

La entidad explicó que la revisión apunta a alinear el indicador con los estándares internacionales y con las pautas de consumo de los hogares en Argentina. El nuevo procedimiento se aplicará a los datos de enero de 2026, que se informarán en febrero. En cambio, la inflación de diciembre de 2025, que se difundirá en el 13 de enero, continuará elaborándose bajo la metodología actual.

Por otra parte, el sondeo de Zentrix evidenció que los hábitos de consumo durante las fiestas de fin de año muestran cambios respecto a años anteriores. El 48,5% de quienes participaron en la encuesta anticipó que iba a gastar menos que el año pasado, en un contexto donde el poder adquisitivo presentó variaciones durante 2025. Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo reflejaron estas modificaciones en las costumbres: algunos hogares optaron por una menor cantidad de productos o realizaron sustituciones en sus compras.