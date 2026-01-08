Limache: El municipio limpió nuevamente la casa donde viven acumuladores de residuos

En el marco de las políticas ambientales y sociales de la Municipalidad, se realizó un nuevo operativo de retiro de residuos acumulados dentro de una vivienda en el barrio Limache, más precisamente en la Etapa 13.

Es importante destacar que, los dos adultos mayores que habitan en la vivienda llevan años de acumulación de objetos. Por ello, también se les está brindando ayuda social y contención psicológica por parte de la Municipalidad.

Alfredo Vorano, subsecretario de Espacios Verdes, explicó que “ante la situación sanitaria, la Justicia ordenó que se realice un nuevo operativo de saneamiento en el domicilio. La Municipalidad avanzará en la limpieza y saneamiento del espacio, donde está previsto que se retiren en total doce camiones con residuos y basura”.

“Estos elementos ya se encuentran en estado de putrefacción por lo que se produjo la proliferación de roedores e insectos, además del constante mal olor en la zona que también afectaba a los vecinos del lugar”, remarcó el funcionario.

Y aclaró que, además, ya se notificó al Ministerio de Salud de la provincia para que intervenga en el proceso y contención de la familia.

Por su parte, Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, manifestó que “en este caso, desde la Municipalidad estamos brindando ayuda social a los adultos mayores que viven en esta vivienda y que son acumuladores”.

Es importante recordar que, en el año 2024 durante el primer año de la gestión actual se había realizado una limpieza total de la vivienda donde los vecinos denunciaron que hace aproximadamente 15 años que viven con la problemática.