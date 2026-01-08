Asistencia a personas afectadas por el temporal en el Valle de Lerma

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta y la Subsecretaría de Defensa Civil, junto a Bomberos Voluntarios y áreas municipales trabajan en la asistencia a personas damnificadas por el temporal registrado en el Valle de Lerma.

En Rosario de Lerma, en el barrio San Bernardo se asistió a familias por ingreso de agua a sus viviendas al igual que en barrio Islas Malvinas de La Merced, oportunidad en la que tres menores fueron trasladados a la dependencia policial para resguardo hasta el encuentro con familiares.

En Chicoana, en el sector de finca Las Palmas, se registró el desprendimiento de chapas del techo de una vivienda, entre otras situaciones ocasionadas por el temporal. En tanto, en ruta 21 camino a San Agustín también se trabaja por daños en una vivienda.

Hubo caída de árboles y postes en distintos puntos del Valle de Lerma.

También se registraron vehículos anegados por la acumulación de agua en calzada y el desborde de arroyos de la zona. Se encuentra en el lugar asistiendo personal de Operaciones de Defensa Civil con tres camiones.

Hasta el momento, se registran cortes en la ruta nacional 68, en las intersecciones con rutas provinciales 23 y 36 y ruta 68 altura del km 120 por crecida del arroyo San Vicente.

Continúan los relevamientos en las áreas afectadas.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación