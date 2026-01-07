Oficializaron el calendario escolar 2026

Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó cómo será el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país.

Según difundió la cartera encabeza por Sandra Pettovello, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026.

La primera provincia en volver al aula será Santiago del Estero, cuando inicie su ciclo lectivo el 18 de febrero.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

Por otro lado, San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero, mientras que al día siguiente comienza Tierra del Fuego. El cronograma lo completan Neuquén, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, donde las clases empezarán el 25 del mismo mes.

Son 15 las provincias en las que las clases empiezan el 2 de marzo: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.