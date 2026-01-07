El Presidente elogió a Donald Trump por “rediseñar el orden mundial”. “Se dejó de pensar en términos de globalización”, explicó el mandatario.
Marco Rubio llamó al canciller Pablo Quirno y agradeció el apoyo argentino
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, en la que agradeció el apoyo de la Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la seguridad en la región.PolíticaAyerPrensa
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno, para analizar el operativo llevado a cabo en Venezuela el pasado 3 de enero para detener al exgobernante venezolano Nicolás Maduro.
Según informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, la conversación se centró en el alcance de la acción focalizada y en el impacto que este tipo de medidas tiene sobre la seguridad regional.
Durante el intercambio, Rubio agradeció especialmente a Quirno la cooperación sostenida de la Argentina en el combate contra el narcoterrorismo y en las iniciativas destinadas a reforzar la seguridad en América Latina. Desde Washington subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar amenazas transnacionales y promover la estabilidad regional.
El contacto entre ambos funcionarios se inscribe en un contexto de mayor coordinación entre Estados Unidos y gobiernos aliados de la región, en momentos en que la situación en Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática y de seguridad hemisférica.
Como otra muestra de la armonía entre ambas administraciones, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró que se comunicó con Quirno y coincidieron "en la importancia de nuestra cooperación para un hemisferio fuerte, seguro y libre".
El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, remarcó la postura del Gobierno sobre la incursión militar del país norteamericano en Estados Unidos, en el marco de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Venezuela. Además, pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo.