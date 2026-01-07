El municipio avanza con los frentes de obra en la ciudad

En el marco de las acciones para la transformación de la infraestructura vial, la Municipalidad de Salta avanza con diversos frentes de obra en la ciudad.

Así, cuadrillas municipales trabajan en la erradicación de calles de tierra en Villa Palacios, precisamente sobre avenida De La Juventud, entre las calles Miguel Güemes y Domingo Güemes. Allí se realizan tareas de pavimentación con rápido secado.

Al respecto, Guillermo Benítez, director general de la Planta Asfáltica, detalló “Los trabajos están dando respuesta a vecinos que hace 30 años viven con la situación de tener una calzada de tierra que produce polvo en suspensión o barro en época estival”.

También, se ejecutan arreglos de calzadas en villa Mitre, sobre la avenida Delgadillo, entre las calles Francisco Zenteno y Jorge Gutiérrez, donde se dio inicio al movimiento del suelo y preparación del paquete estructural para luego proceder a la colocación del nuevo pavimento.

A estas acciones se suman los trabajos en el macrocentro de la ciudad. Actualmente, personal de la planta asfáltica avanza con los arreglos en la avenida Jujuy, entre La Rioja y Cnel. Vidt. En la zona comenzó la demolición de las placas dañadas para próximamente colocar el nuevo hormigón. En este lugar el tránsito se encuentra restringido a media calzada.

Las obras se encuentran perfectamente demarcadas por lo que se solicita a los conductores circular con precaución para evitar siniestros viales.

Se efectúan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica, brindarán una mejor circulación vehicular y mayor seguridad vial.