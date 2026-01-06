Canto 4 estará en la última función de Ciudad de Navidad

Ciudad de Navidad tendrá hoy su última función en el barrio Villa Las Rosas, con un cierre especial en el marco de los 60 años del espectáculo, que incluirá la participación del grupo Canto 4.

Las entradas cuestan $5.000 y se venden desde las 19:30 en la boletería, ubicada en calles Lirios y Magnolias, frente a la plaza del barrio.

Los chicos de Canto Cuatro van a interpretar en vivo la parte de los Reyes Magos, donde normalmente va grabada la cinta. Entran cantando el villancico y también cierran la obra con el Credo.