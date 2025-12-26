Se incendió un depósito de pallets en Buenos Aires

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez, en la localidad de José León Suárez. Cerca de la una de la madrugada, el cuartel de Bomberos de Villa Ballester recibió el alerta.

Desde el cuartel confirmaron a este medio que, al ingresar al depósito de compra y venta de pallets, también se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafa de aire acondicionado. Afortunadamente, el local se encontraba vacío.

Por la magnitud de las llamas, los vecinos de dos viviendas linderas debieron ser evacuados. Además, un geriátrico de la zona fue desalojado de manera preventiva: en total, unos 30 adultos mayores fueron trasladados a la vereda de enfrente, aunque luego pudieron regresar cuando la situación quedó bajo control.

Cerca de las 4 de la mañana, los Bomberos lograron controlar el incendio. En estos momentos, el cuartel continúa trabajando en tareas de remoción y escombramiento.

En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones de Bomberos y unos 50 efectivos. El depósito afectado tiene dimensiones aproximadas de 20 por 20 metros y una altura de seis metros.

“Estuvo complicado. En un momento nos pusimos mal porque vos ves que la pared tiene seis metros y las llamas pasaban tres metros por arriba. Una chispita cae donde no tiene que caer y te quedas sin nada”, lamentó al respecto un vecino afectado por el incendio

Según el testimonio del hombre que vive al lado del depósito, dentro del lugar había una perra que no logró escapar de las llamas.