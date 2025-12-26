Estado de Rutas Nacionales 68 Y 51

Vialidad Nacional Salta informa que, debido a las intensas precipitaciones registradas en toda la zona de los Valles Calchaquíes, particularmente en la Quebrada de las Conchas, se produjeron caídas de piedras, material aluvional y derrumbes sobre la calzada de la Ruta Nacional N° 68, en el tramo comprendido entre Talapampa y Cafayate.

Los sectores más afectados se localizaron entre los kilómetros 20 y 78, donde los equipos de Vialidad Nacional trabajaron de manera ininterrumpida desde el día 24 (víspera de Navidad) y continuaron durante la jornada del 25, logrando restablecer la transitabilidad por media calzada para todo tipo de vehículos. En el día de hoy, las máquinas de Vialidad Nacional continúan realizando tareas de limpieza y despeje en el sector.

Asimismo, sobre la Ruta Nacional N° 51, se vio afectada la circulación entre Gobernador Solá y La Apacheta, donde equipos y maquinaria se encuentran trabajando para continuar con el despeje del material acumulado. Gracias a la rápida intervención, se logró habilitar el tránsito por media calzada, y las tareas continuarán con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a los usuarios.

En tanto, en la zona alta de la Puna, se registraron importantes nevadas, especialmente a la altura de Alto Chorrillos, kilómetro 181 de la Ruta Nacional N° 51, donde se acumuló una gran cantidad de nieve sobre la calzada. Personal de Vialidad Nacional se encuentra en el lugar realizando trabajos de perfilado y despeje de nieve para garantizar condiciones seguras de circulación.

Se solicita a todos los usuarios circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y la señalización preventiva en los sectores donde se desarrollan trabajos, tanto en la Ruta Nacional N° 68 como en la Ruta Nacional N° 51.