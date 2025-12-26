Ya se concretaron más de 190 traslados sanitarios aéreos en lo que va del año

La Dirección General de Emergencias (SAMEC) proporcionó un resumen de las principales actividades realizadas a lo largo de 2025, que incluyen traslados aéreos sanitarios, atenciones prehospitalarias y capacitaciones para la primera respuesta ante una emergencia de salud.

Con respecto a traslados aéreos sanitarios, concretados en articulación con la Dirección General de Aviación Civil, se transportaron 283 personas, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, entre neonatos, niños y adultos.

El director general de Emergencias, Daniel Romero, proporcionó el detalle de los operativos, según grupo de edad:

44 pacientes neonatales

111 pacientes pediátricos

128 pacientes adultos

Durante ese periodo se realizaron 192 vuelos. Del total de operativos de traslado aéreo, 43 tuvieron el carácter de vuelo interprovincial, 106 fueron dentro de la provincia y 43 por evacuaciones en zonas inaccesibles en ambulancia.

Salta dispone de un sistema de ambulancia aérea para el traslado de pacientes críticos hacia centros hospitalarios de alta complejidad, dentro o fuera de la provincia. También, para quienes deben recibir tratamientos complejos, realizarse estudios de alta especificidad o someterse a cirugías que no pueden resolverse en establecimientos salteños.

Para ello, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la información proporcionada por el hospital que solicita el traslado, articula con el SAMEC y la Dirección Provincial de Aviación Civil, la asignación de un helicóptero o avión con equipamiento sanitario, según las necesidades de los pacientes, las condiciones meteorológicas, las características del terreno y otras consideraciones.

El vuelo requiere la participación de personal de salud especializado en evacuación aérea. Las aeronaves están equipadas con todo lo necesario para monitorear el estado del paciente y asegurar la asistencia ante una crisis: respirador, monitor multiparamétrico, incubadora, oxígeno, etc.

Según la complejidad y urgencia de cada caso, en un mismo vuelo se puede trasladar a más de un paciente, siempre que se disponga de espacio suficiente.

Atenciones prehospitalarias

Hubo 31.312 atenciones prehospitalarias a cargo de personal del SAMEC, con un promedio de 95 asistencias por día en el área de cobertura de la Capital.

Durante ese periodo ingresaron 131.844 llamadas a la línea de Emergencias 911, significando el 23,7% las que han requerido asistencia sanitaria.

Capacitaciones

En lo que va del 2025, la Dirección General de Emergencias (SAMEC) realizó acciones de capacitación centradas en la atención inicial de una emergencia de salud, técnica de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en niños y adultos, obstrucción de vías aéreas, trabajo de emergencias en alturas, entre otros temas.

Además, se realizaron concurrencias para personal de enfermería, desde marzo a septiembre, con clases teóricas y prácticas.

Estos ciclos formativos se concretaron en la ciudad de Salta y localidades del interior, abarcando a más de 1600 personas, entre personal de salud, de empresas dedicadas a la explotación minera, otras instituciones civiles y comunidad en general.



Cobertura asistencial

Además de responder a la demanda de asistencia que ingresa al SAMEC a través del Sistema de Emergencias 911, el equipo de la Dirección General de Emergencias realiza la cobertura en sitios y eventos que reúnen gran cantidad de personas, como parques urbanos, celebraciones religiosas, acontecimientos deportivos, etc.

Base Orán

En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, desde julio del año 2022 funciona una base del SAMEC (Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes).

El equipo asistencial de esta base realizó 4625 atenciones prehospitalarias hasta el 30 de noviembre. También, en esa base, se brindaron 39 coberturas en diferentes eventos y se dictaron 12 capacitaciones.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación