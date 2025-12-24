Victoria Villarruel alertó por la falta de fondos en el Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, volvió a expresar su malestar este martes por la decisión del Gobierno de no actualizar las partidas destinadas a la Cámara alta y advirtió que la situación podría afectar su funcionamiento si no se revisa la distribución del gasto prevista para 2026.

Al ser consultada por la prensa, Villarruel sostuvo que la Cámara alta ya enfrenta un escenario delicado desde el punto de vista financiero y señaló que la solución dependerá de una decisión política dentro del oficialismo. “Ya estamos en rojo”, resumió, al tiempo que remarcó que una eventual corrección quedaría en manos de La Libertad Avanza (LLA).

La vicepresidenta explicó que el problema no podrá resolverse durante el tratamiento del Presupuesto en el recinto del Senado, previsto para el próximo viernes, ya que no habría margen para introducir modificaciones al texto aprobado previamente por Diputados, según indicó.

Villarruel cuestionó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contemple refuerzos para el Senado, pese al contexto inflacionario, y aseguró que no existen antecedentes recientes de una situación similar. En ese sentido, subrayó que mientras otras áreas del Congreso registraron mejoras en sus asignaciones, la Cámara alta quedó sin incrementos.

También defendió la gestión administrativa del Senado y afirmó que los recursos disponibles fueron utilizados con criterios de austeridad. “Hemos sido muy cuidadosos con el gasto”, sostuvo, y agregó que se avanzó en una reducción de la planta sin afectar derechos laborales ni generar futuros litigios contra el Estado.

La presidenta del Senado recordó que el reclamo ya había sido planteado semanas atrás ante legisladores del oficialismo y que, tras esas conversaciones, se iniciaron gestiones ante el Ministerio de Economía. Según trascendió, la expectativa es que el desajuste pueda resolverse mediante una resolución administrativa, sin necesidad de reabrir el debate presupuestario.

Las declaraciones se produjeron luego de que Villarruel encabezara el acto de inauguración de un oratorio dedicado a Santa María Antonia de San José, conocida como Mamá Antula, ubicado en el Palacio Legislativo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades religiosas y funcionarios del Senado.

El espacio, situado en el tercer piso del edificio, generó cuestionamientos desde algunos sectores religiosos no católicos. Frente a esas críticas, la vicepresidenta defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de un ámbito de recogimiento espiritual en un lugar donde se toman decisiones de alto impacto institucional. Además, adelantó que con el tiempo se incorporarán advocaciones representativas de distintas provincias.