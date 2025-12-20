Embarcación: Los concejales se aumentaron un 40% las dietas

En diálogo con Universal Video Cable, el concejal Martín Córdoba, habló sobre la sesión que se llevó adelante en la jornada de hoy, donde se aprobó un incremento del 40% en las dietas.

"Lo que aprobamos es una reivindicación económica a los concejales para desenvolvernos” aseveró el edil una vez finalizada la sesión de este viernes. Se trata del cuerpo que asumió días pasados y solicitó mejorar sus ingresos.

“Hoy un funcionario municipal cobra alrededor de $4.000.000 millones de pesos, con el aumento no llegamos ni al 30% de los que cobran ellos” aseguró y comparó el edil en relación a los sueldos que tienen los funcionarios. “Tenemos una concejal de Dragones, que viaja 100 kilómetros y todos los gastos los cubre ella. No pedimos algo exorbitante, sino algo acorde para desempeñar el cargo” argumentó.

Según detalló actualmente, un concejal en la localidad de Embarcación cobra de bolsillo $850.000.

La propuesta fue aprobada por Córdoba, Luciano Caballero, Santos Cornejo y Marianela Rodríguez. Por otro lado, Carlos Bohuid y Erika García votaron en negativo, mientras que Carlos Meilan votó en negativo y rechazó que se le aumente el sueldo, dejando en la versión taquigráfica.